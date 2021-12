Il racconto di “una storia ordinaria” attraverso le foto di Valentina (Di venerdì 17 dicembre 2021) Valentina Lapi è tra i vincitori del corso di fotogiornalismo tenuto da Marco Gualazzini per Newsroom Academy, la scuola ideata per far entrare i partecipanti in contatto con la redazione de ilGiornale.it e InsideOver, offrendo loro la possibilità di rincorrere il sogno di diventare reporter e fotogiornalisti. Valentina, nata e cresciuta a Terranuova Bracciolini (Arezzo) InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 17 dicembre 2021)Lapi è tra i vincitori del corso digiornalismo tenuto da Marco Gualazzini per Newsroom Academy, la scuola ideata per far entrare i partecipanti in contatto con la redazione de ilGiornale.it e InsideOver, offrendo loro la possibilità di rincorrere il sogno di diventare reporter egiornalisti., nata e cresciuta a Terranuova Bracciolini (Arezzo) InsideOver.

Advertising

Tg1Rai : In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'… - mante : L'ha scritta Andrea Casadei su Domani ed è una frase perfetta che descrive il ruolo tossico e senza scusanti dei me… - _Nico_Piro_ : #10dicembre #Afghanistan Sono tornato a Kabul dopo un complesso viaggio nelle aree montane, per raggiungere quello… - RaccontiViaggi : Oggi vi porto attraverso il mio racconto a conoscere una delle CERTOSAE più belle che abbia mai visto dove vi perde… - salvoasc : RT @mante: L'ha scritta Andrea Casadei su Domani ed è una frase perfetta che descrive il ruolo tossico e senza scusanti dei media nel racco… -