L'Economist, il settimanale inglese che a ottobre 2020 definiva l'Italia "un paese in declino, che vale nulla sulla scena mondiale, con un'economia che non cresce, una classe dirigente che spreca idee e risorse", oggi ha ribaltato il giudizio. Siamo "il paese dell'anno 2021", annuncia il settimanale della élite politico-economica. "L'onore va all'Italia e non per i suoi calciatori che hanno vinto il trofeo più importante d'Europa, non per le sue pop star che hanno vinto la gara canora Eurovision, ma per la sua politica". L'Economist non ha mai largheggiato sull'Italia, anzi, a partire dalla famosa copertina del 2001 "Why Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy" (con successive cause legali e ripensamenti dell'ex direttore Bill Emmott). Certo, il 2021 è stato l'anno di Mario Draghi: "L'Italia si è dotata di un presidente del Consiglio competente e rispettato a livello

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale spiegato Quirinale, pressioni su Draghi ... in visita di congedo in Vaticano in vista della fine del settennato al Quirinale. Il colloquio ... ma è probabile che si attenui durante il prossimo anno', ha spiegato Lagarde. E 'affinché si ...

Centrosinistra, Nobili (Italia Viva): "Nessun campo largo: Letta - Conte solo un campetto" Sulle parole di Renzi Sulle parole di Renzi che aveva definito il centrodestra come "il King Maker" in ottica Quirinale, Nobili ha spiegato: "Renzi ha detto una cosa molto semplice, cioè che in ...

Il Quirinale spiegato all’Economist Il Foglio Quirinale, pressioni su Draghi Con i 529 casi registrati tra il 15-16 dicembre, nella Ue sono stati superati i 3 mila casi di infezioni da variante Omicron del virus. La Francia ha posto dei veti sui voli da e verso il Regno Unito.

Mattarella: «Questa pandemia fa temere che possano insorgerne altre. Sui migranti non possiamo chiudere gli occhi» «È con grande piacere che torno ad accogliervi al Quirinale per il saluto di fine anno. Oggi, per me, è anche l'occasione di un commiato». Lo sottolinea il ...

