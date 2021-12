Il primo aereo Ita con la nuova livrea sarà intitolato a Paolo Rossi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il primo aereo con la nuova livrea azzurra di Ita Airways sarà un Airbus A320, in flotta fra poche settimane. L’aereo – fa sapere la compagnia – porterà il nome del grande campione azzurro Paolo Rossi, capocannoniere ai Mondiali di Spagna, Campione del Mondo 1982, Pallone d’oro e vera icona popolare, “sportivo che ha trasformato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilcon laazzurra di Ita Airwaysun Airbus A320, in flotta fra poche settimane. L’– fa sapere la compagnia – porterà il nome del grande campione azzurro, capocannoniere ai Mondiali di Spagna, Campione del Mondo 1982, Pallone d’oro e vera icona popolare, “sportivo che ha trasformato L'articolo

Advertising

cazzooguardiii : RT @cuoreinsalamoi4: prenderei il primo aereo che ci sia andando non so dove - federica91_pisi : @Mikrokosmos1987 Guarda io il primo gennaio sarò in aereo per tornare a Milano quindi il 31 sarò in pigiama sbracata sul divano - cccamillaf : RT @cuoreinsalamoi4: prenderei il primo aereo che ci sia andando non so dove - Bea1576772750 : @alex271110 Si che ha ricevuto l'aereo...il primo mese da un certo mr G...allora mi viene il dubbio se lo sia mandato lei?????? - auroraasgambati : RT @cuoreinsalamoi4: prenderei il primo aereo che ci sia andando non so dove -