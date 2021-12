Il presidente Acquaroli conferma: 'Il Covid corre, le Marche in zona gialla dal 20 dicembre' (Di venerdì 17 dicembre 2021) ANCONA - Da lunedì prossimo 20 dicembre le Marche passeranno in zona gialla. Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli , conferma la notizia del Corriere Adriatico. 'Questo passaggio - ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 17 dicembre 2021) ANCONA - Da lunedì prossimo 20lepasseranno in. Ildella RegioneFrancescola notizia del Corriere Adriatico. 'Questo passaggio - ...

Advertising

zazoomblog : Garofalo presidente dellAutorità portuale Giovannini sigla lintesa con Acquaroli e Marsilio dopo un anno di vacatio… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @AnsaMarche: Reti Ten-T, Acquaroli, risultato straordinario per Adriatico. Presidente Regione Marche, responsabilizzazione per uso risor… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @AnsaMarche: Trasporti: Acquaroli, in Reti Ten-T risultato per Adriatico. Presidente Regione Marche, responsabilizzazione per uso risors… - AnsaMarche : Trasporti: Acquaroli, in Reti Ten-T risultato per Adriatico. Presidente Regione Marche, responsabilizzazione per us… - CronacheMc : AGGIORNAMENTO - Nel video le dichiarazioni rilasciate a Cronache Maceratesi dal presidente della Regione -