Il pianto disperato di Manuel Bortuzzo per Aldo Montano: crollo emotivo in diretta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ora Manuel Bortuzzo si commuove al Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Prima di entrare nella Casa di Cinecittà non aveva nascosto la voglia di far parte del reality. "Sì vorrei tanto fare il Grande Fratello Vip, per mille motivi. Un giorno ne ho parlato seriamente non mio padre e mi ha capito. Perché la forza di questo bel programma è quella di mostrare tanti personaggi nel loro quotidiano. Così le persone vedono pregi, difetti e abitudini, ma anche i limiti e le risorse dei gieffini. Un vero spaccato completo della vita di queste persone. Mi sento pronto ad affrontare questa avventura. Ho lanciato la provocazione. Della seria 'vediamo se qualcuno la raccoglierà. Nel programma porterei la mia rinascita. La gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C'è una sorta di imbarazzo che noi percepiamo al volo", aveva detto.

