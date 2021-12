Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 17 Dicembre 2021 – Video (Di venerdì 17 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “E’ necessario… sperimentare le tentazioni e le prove della vita”. Santa Teresa del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta vittima al suo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 17 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “E’ necessario… sperimentare le tentazioni e le prove della vita”.del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta vittima al suo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

LPiperis : Questo mio pensiero passerà inosservato per cui mi sbilancio #theFerragnez @ChiaraFerragni ti invidiano perché mo… - ImpactGDR : 4 giorni ancora per consegnsare un piccolo pensiero per il Secret Santa ?? - santa_slavina : è morta #bellhooks, che mi insegnò che il margine non era il luogo in cui mi avevano messo, ma quello dove scegliev… - gratzcalli : @GianricoCarof E allora che dibattito è? Dibatta pure da solo. Mi chiedo coma faccia poi se dovessero spuntare du… - _wdkymys : Ho appena immaginato una cosa che so già non accadrà mai ma il solo pensiero mi ha provocato una fitta allo stomaco… -