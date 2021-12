Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 20 dicembre: la contessa sarà molto malinconica (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Paradiso delle Signore 6, puntata dopo puntata continua a riservare ai suoi fedeli telespettatori grandi colpi di scena. Le anticipazioni inerenti alla messa in onda di lunedì 20 dicembre 2021, rivelano che Gemma deciderà tenere nascosta l’identità del suo corteggiatore alla sua famiglia. Armando e Agnese ritroveranno grande complicità. Anna, dal canto suo, continuerà a rifiutare i vari tentativi di riappacificazione di Salvatore. Momento complicato per Adelaide chiamata a fare i conti con la nostalgia. Vittorio Conti darà a Stefania l’opportunità di affiancare Marco nel corso di un’intervista che vedrà protagonista una nota attrice. Il Paradiso delle Signore 6, Gemma terrà nascosta l’identità del suo corteggiatore Le anticipazioni de Il Paradiso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il6, puntata dopo puntata continua a riservare ai suoi fedeli telespettatori grandi colpi di scena. Le anticipazioni inerenti alla messa in onda di lunedì 202021, rivelano che Gemma deciderà tenere nascosta l’identità del suo corteggiatore alla sua famiglia. Armando e Agnese ritroveranno grande complicità. Anna, dal canto suo, continuerà a rifiutare i vari tentativi di riappacificazione di Salvatore. Momento complicato per Adelaide chiamata a fare i conti con la nostalgia. Vittorio Conti darà a Stefania l’opportunità di affiancare Marco nel corso di un’intervista che vedrà protagonista una nota attrice. Il6, Gemma terrà nascosta l’identità del suo corteggiatore Le anticipazioni de Il...

