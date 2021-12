Il nuovo ct della Nigeria: «Non so se il Napoli lascerà partire Osimhen per la Coppa d’Africa» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il nuovo ct della Nigeria Eguavoen, subentrato all’esonerato Rohr, ha commentato la situazione relativa all’infortunio di Victor Osimhen in relazione ad una convocazione in Coppa d’Africa. Queste le sue parole, così come riportate dal portale del noto giornalista Gianluca Di Marzio: Innanzitutto speriamo che stia bene e che possa recuperare quanto prima possibile. Sono sicuro che Victor ha tanta voglia di giocare e aiutare la sua nazionale, ma soprattutto deve recuperare al meglio la sua condizione e poi dovremmo capire se il Napoli lo lascerà partire. Lavoreremo con il gruppo che ha tenuto insieme Rohr in questi anni, la maggior parte dei calciatori si conosce da tempo e gioca insieme da tempo, ma non escludo che possano esserci ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) IlctEguavoen, subentrato all’esonerato Rohr, ha commentato la situazione relativa all’infortunio di Victorin relazione ad una convocazione in. Queste le sue parole, così come riportate dal portale del noto giornalista Gianluca Di Marzio: Innanzitutto speriamo che stia bene e che possa recuperare quanto prima possibile. Sono sicuro che Victor ha tanta voglia di giocare e aiutare la sua nazionale, ma soprattutto deve recuperare al meglio la sua condizione e poi dovremmo capire se illo. Lavoreremo con il gruppo che ha tenuto insieme Rohr in questi anni, la maggior parte dei calciatori si conosce da tempo e gioca insieme da tempo, ma non escludo che possano esserci ...

