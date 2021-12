Il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza in visita all'unione dei comuni della Mediavalle (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mercoledì 15 dicembre il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza, colonnello Marco Querqui, si è incontrato a Borgo a Mozzano con i sindaci dell'unione dei comuni Media Valle del Serchio. Leggi su lagazzettadelserchio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mercoledì 15 dicembre ildi, colonnello Marco Querqui, si è incontrato a Borgo a Mozzano con i sindaci dell'deiMedia Valle del Serchio.

