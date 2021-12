Il nostro legame non si spezzerà mai | il VIDEO dell' Inter per Eriksen

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Per gentile concessione diMedia House, pubblichiamo ilche la società nerazzurra ha dedicato a Christian, nel giorno in cui è stato ufficializzato l'accordo per la rescissione del ...

Advertising

Simplyciccio : RT @90ordnasselA: Il nostro legame sarà forte e indissolubile, sempre. @ChrisEriksen8 @Inter - feccy : RT @FBiasin: '...E anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si separano, sappiamo che il nostro legame sarà forte e indissolubile,… - LuigiPaleari : RT @FBiasin: '...E anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si separano, sappiamo che il nostro legame sarà forte e indissolubile,… - nerazzurro32 : RT @papastrati: “E anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si separano, sappiamo che il nostro legame sarà forte e indissolubile,… - benbarelliano : RT @FBiasin: '...E anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si separano, sappiamo che il nostro legame sarà forte e indissolubile,… -

Ultime Notizie dalla rete : nostro legame

Eurosport IT

Questa la didascalia che accompagna il post sui social: 'Anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si separano, ilnon verrà mai spezzato. Abbiamo messo insieme alcuni dei ...... con cui non ha alcun, trattandosi di un prequel che racconta come nasce la figura della ... Noi attori abbiamo la fortuna di sfuggire alla quotidianità con illavoro. Un film ha il potere ...Pisa, 17 dicembre 2021 - Natale di solidarietà per Op Armonia. L'Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli, leader nell'ortofrutta italiana, donerà 1000 panettoni "gourmet" alle famiglie più bisogno ...La console generale degli Stati Uniti d’America, Mary Avery, ha presieduto i festeggiamenti per il 225esimo anniversario dalla nascita del consolato a Napoli, «una delle nostre sedi di rappresentanza ...