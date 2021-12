Il New York Times: «Lo sport deve dare l’esempio, chiudiamo tutti i campionati fino a febbraio» (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Nel bel mezzo di una nuova ondata di contagi da Covid che sta investendo il mondo, i dirigenti sportivi si affannano a capire come mantenere intatte i loro calendari, con gli stessi orari e le stesse entrate. Non dovrebbero perdere altro tempo con simili idiozie. È ora di mettere fermare partite e campionati”. Il New York Times, con un editoriale firmato da Kurt Streeter, prende posizione sulla resistenza dello sport nel pieno di una nuova ondata di Covid che sta investendo il mondo. La Premier è l’esempio lampante: non si fermano, ma rinviano partite su partite, addirittura nove negli ultimi cinque giorni. Per il Nyt bisogna tornare al lockdown. “Se siamo sinceramente interessati alla salute pubblica, realmente investiti dal proposito di rallentare il virus e salvare vite umane, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Nel bel mezzo di una nuova ondata di contagi da Covid che sta investendo il mondo, i dirigentiivi si affannano a capire come mantenere intatte i loro calendari, con gli stessi orari e le stesse entrate. Non dovrebbero perdere altro tempo con simili idiozie. È ora di mettere fermare partite e”. Il New, con un editoriale firmato da Kurt Streeter, prende posizione sulla resistenza dellonel pieno di una nuova ondata di Covid che sta investendo il mondo. La Premier èlampante: non si fermano, ma rinviano partite su partite, addirittura nove negli ultimi cinque giorni. Per il Nyt bisogna tornare al lockdown. “Se siamo sinceramente interessati alla salute pubblica, realmente investiti dal proposito di rallentare il virus e salvare vite umane, ...

