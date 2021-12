Il Napoli | Si sono allenati in gruppo Mario Rui e Lobotka

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Seduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione torello e possesso palla la squadra ha svolto esercizi su calci piazzati e lavoro tattico. Insigne ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Fabian e Koulibaly terapie e lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo.Rui ehanno svolto l’intera seduta in. Questo il report dell’allenamento di oggi, con cui ilha fornito ulteriori aggiornamenti dall’infermeria, che sta lentamente iniziando a svuotarsi.rientrati in, infatti, ...