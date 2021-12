Il monitoraggio Iss: boom incidenza, 18 regioni a rischio moderato (Di venerdì 17 dicembre 2021) incidenza sempre più alta in Italia ma indice di contagio Rt in calo. L’incidenza dei casi ogni centomila abitanti è arrivata a toccare quota 241, in forte aumento rispetto ai 176 per centomila di una settimana fa. In leggero calo invece l’indice Rt invece, che scende da 1,18 a 1,13, secondo i dati della Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, forniti dall’Istituto Superiore di Sanità. Ci sono attualmente 18 regioni o province autonome (su 21) a rischio moderato. «L’incidenza settimanale a livello nazionale – sottolinea l’Iss – è in netto aumento: 241 per 100.000 abitanti (10/12/2021 -16/12/2021) vs 176 per 100 mila abitanti (03/12/2021-09/12/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 24 novembre – 7 dicembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021)sempre più alta in Italia ma indice di contagio Rt in calo. L’dei casi ogni centomila abitanti è arrivata a toccare quota 241, in forte aumento rispetto ai 176 per centomila di una settimana fa. In leggero calo invece l’indice Rt invece, che scende da 1,18 a 1,13, secondo i dati della Cabina di regia per ilsettimanale, forniti dall’Istituto Superiore di Sanità. Ci sono attualmente 18o province autonome (su 21) a. «L’settimanale a livello nazionale – sottolinea l’Iss – è in netto aumento: 241 per 100.000 abitanti (10/12/2021 -16/12/2021) vs 176 per 100 mila abitanti (03/12/2021-09/12/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 24 novembre – 7 dicembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi ...

