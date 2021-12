Il mondo metalmeccanico e i giovani: “Senza non si vincono le sfide del futuro” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Caravaggio. Il congresso della Fim Cisl di Bergamo, categoria tra le maggiori del settore a livello nazionale, con i suoi 12mila iscritti, ha portato a Vidalengo di Caravaggio oltre 300 delegati che eleggeranno le figure politiche del sindacato. Luca Nieri e la sua segreteria, composta da Elena Scippa e Luca Tonelli, si ricandidano al completo confidando in un lavoro di rappresentanza e tutela articolato sul territorio er che negli ultimi anni ha prodotto risultati sensibili. La “base” sindacale su cui si muove la Fim bergamasca è costituita dagli 87.000 dipendenti. Il contratto maggiormente rappresentativo è quello di Fedemeccanica, con oltre 57000 lavoratori, distribuiti su oltre 1700 aziende, poi quello Artigiano, per più di 19.000 lavoratori artigiani, in quasi 6000 realtà. Oltre il 65% degli occupati metalmeccanici si colloca in aziende con una classe dimensionale tra i 10 e i 250 ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Caravaggio. Il congresso della Fim Cisl di Bergamo, categoria tra le maggiori del settore a livello nazionale, con i suoi 12mila iscritti, ha portato a Vidalengo di Caravaggio oltre 300 delegati che eleggeranno le figure politiche del sindacato. Luca Nieri e la sua segreteria, composta da Elena Scippa e Luca Tonelli, si ricandidano al completo confidando in un lavoro di rappresentanza e tutela articolato sul territorio er che negli ultimi anni ha prodotto risultati sensibili. La “base” sindacale su cui si muove la Fim bergamasca è costituita dagli 87.000 dipendenti. Il contratto maggiormente rappresentativo è quello di Fedemeccanica, con oltre 57000 lavoratori, distribuiti su oltre 1700 aziende, poi quello Artigiano, per più di 19.000 lavoratori artigiani, in quasi 6000 realtà. Oltre il 65% degli occupati metalmeccanici si colloca in aziende con una classe dimensionale tra i 10 e i 250 ...

Advertising

davide_tripo : @lapoelkann_ @MIsocialTW Lo fanno già, anche nel mondo del lavoro. Io ad esempio sono un semplice impiegato metalm… - RomoloRamponi : @AlbertoBarbera2 @goldenglobes Adoro twitter. Un mondo in cui un metalmeccanico con la passione per il cinema può i… - 56Magnus : @FabioMelandri @P_Rava Nel mondo metalmeccanico, operatori e programmatori di macchine a controllo numerico, per esempio. -

Ultime Notizie dalla rete : mondo metalmeccanico Mauro Masci è il nuovo Segretario Generale della Fim Cisl Marche ... Roberto Benaglia, è intervenuto nel corso dei lavori congressuali ripercorrendo la situazione del settore metalmeccanico: 'Siamo l'epicentro delle dinamiche che stanno interessando il mondo del ...

Cisl: Mauro Masci nuovo segretario Fim Marche ... è intervenuto durante i lavori congressuali ripercorrendo la situazione del settore metalmeccanico: "Siamo l'epicentro delle dinamiche che stanno interessando il mondo del lavoro: dobbiamo essere in ...

Metalmeccanici: sotto i 30 anni solo il 17% degli occupati Valseriana News "Grazie babbo!" - Il racconto di Stefano Massini Stefano Massini racconta a Piazzapulita il suo incontro con un operaio metalmeccanico durante un corteo. A sorprenderlo è quella strana bandiera con su scritto “Grazie babbo” e l’operaio ne spiega il ...

Cisl: Mauro Masci nuovo segretario Fim Marche Mauro Masci è stato eletto segretario generale della Fim Cisl Marche al termine dell'11/o Congresso regionale del sindacato dei metalmeccanici che si è svolto oggi, giovedì 16 dicembre, a Pesaro. (ANS ...

... Roberto Benaglia, è intervenuto nel corso dei lavori congressuali ripercorrendo la situazione del settore: 'Siamo l'epicentro delle dinamiche che stanno interessando ildel ...... è intervenuto durante i lavori congressuali ripercorrendo la situazione del settore: "Siamo l'epicentro delle dinamiche che stanno interessando ildel lavoro: dobbiamo essere in ...Stefano Massini racconta a Piazzapulita il suo incontro con un operaio metalmeccanico durante un corteo. A sorprenderlo è quella strana bandiera con su scritto “Grazie babbo” e l’operaio ne spiega il ...Mauro Masci è stato eletto segretario generale della Fim Cisl Marche al termine dell'11/o Congresso regionale del sindacato dei metalmeccanici che si è svolto oggi, giovedì 16 dicembre, a Pesaro. (ANS ...