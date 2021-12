Il mistero della casa del tempo e Ritorno al futuro: il curioso riferimento nel film (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il mistero della casa del tempo contiene un curioso riferimento a Ritorno al futuro; il film è il primo diretto da Eli Roth a non essere stato vietato ai minori di 18 anni. Il mistero della casa del tempo strizza l'occhiolino a Ritorno al futuro. Qual è l'elemento che accomuna i due film? Entrambi i progetti sono stati prodotti da Amblin Entertainment e il film di Eli Roth contiene un esplicito riferimento a quello diretto da Robert Zemeckis. All'inizio de Il mistero della casa del tempo, infatti, il giovane Lewis ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ildelcontiene unal; ilè il primo diretto da Eli Roth a non essere stato vietato ai minori di 18 anni. Ildelstrizza l'occhiolino aal. Qual è l'elemento che accomuna i due? Entrambi i progetti sono stati prodotti da Amblin Entertainment e ildi Eli Roth contiene un esplicitoa quello diretto da Robert Zemeckis. All'inizio de Ildel, infatti, il giovane Lewis ...

