Il Genoa vuole Amin Younes | il Napoli lo cede | ma solo ad una condizione

Advertising

sportli26181512 : Probabili formazioni Lazio-Genoa: La Lazio vuole ripartire dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Genoa è reduce… - Alberto_Today : Calciomercato Genoa: Shevchenko vuole mettere a segno un grande colpo, i dettagli - Giancar51891215 : @Paolo_Bargiggia @andagn @juventusfc @SerieA Forse Andrea agnelli vuole lasciare intendere che non ce ne frega nien… - danielecaroleo : RT @Solo_La_Lazio: ?? Domani #LazioGenoa ?? Tanti gli ex in campo, #Immobile vuole confermarsi ?? Diamo i numeri -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa vuole

Gennaio si avvicina, il calciomercato sta per ripartire ufficialmente e le società sono già in movimento per preparare i prossimi colpi. Tra queste il, come racconta il sito ufficiale di Sky Sport. Ultime mercato Napoli Il Napoli cede Younes? CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...Sia lui che Zaniolo, poi, debbono infrangere un tabù: Nicolòsbloccarsi in campionato, ...e Verona): 5mila già venduti. Ieri il nuovo Ceo Berardi ha incontrato il presidente della Regione ...Il talentuoso tedesco di origini libanesi potrebbe presto tornare nel BelPaese: lo cerca il Genoa di mister Shevchenko, alla ricerca di un'identità e di un filotto di risultati positivi per uscire dai ...I l calciomercato della serie A entra nel vivo. In particolar modo il Genoa, appena venduto da Enrico Preziosi, è alla ricerca di un attaccante in grado di dare un grosso aiuto nella lotta salvezza. L ...