Il Festival di Treno presenta il tema della nuova edizione | «Dopo la Pandemia | tra ordine e disordine»

Il Festival dell'Economia di Trento - in programma dal 2 al 5 giugno 2022 - ha annunciato il tema della 17esima edizione: «Dopo la Pandemia, tra ordine e disordine». La scelta ha origine della riflessione sui fortissimi effetti sociali, economici e politici che la Pandemia ha prodotto, sta producendo e produrrà. La portata della crisi economica seguita all'emergenza sanitaria ha richiesto politiche economiche d'emergenza in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina fino all'Europa. La politica fiscale è tornata nell'agenda di tutti i governi e i debiti pubblici stanno crescendo ovunque. L'economia reale ha avviato cambiamenti fondamentali dove le comunità torneranno a giocare un ruolo fondamentale.

