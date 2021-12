Il dolore di Deborah Compagnoni dopo la morte del fratello | «La sua anima ci aspetterà sulle montagne»

(Di venerdì 17 dicembre 2021) «La perdita di unè unstraziante. Lo è ancora di più per unspeciale come era per me Jacopo»., ex atleta e campionessa olimpica di sci, ha raccontato all’Ansa il suoil giornola tragicadela causa di una valanga. Jacopo e un suo amico stavano scendendo con gli sci dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2.850 metri. La valanga che li ha raggiunti aveva un fronte di un centinaio di metri. «Sono sicura che la suaresterà nelle suead aspettarmi ogni volta che sentirò la sua mancanza. Era un papà e un marito meraviglioso. Voglio ricordarlo sempre con il suo sorriso – ha detto-. Quando ...

Advertising

LaStampa : Il “dolore straziante” di Deborah Compagnoni: “Mio fratello Jacopo, uomo e papà speciale delle sue adorate bimbe. L… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA TRAGEDIA - Deborah Compagnoni: 'La perdita di un fratello è un dolore straziante' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA TRAGEDIA - Deborah Compagnoni: 'La perdita di un fratello è un dolore straziante' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA TRAGEDIA - Deborah Compagnoni: 'La perdita di un fratello è un dolore straziante' - apetrazzuolo : LA TRAGEDIA - Deborah Compagnoni: 'La perdita di un fratello è un dolore straziante' -

Ultime Notizie dalla rete : dolore Deborah

era diversa, da tutte le sciatrici conosciute fino a quel momento.'La perdita di un fratello è unstraziante, lo è ancora di più per un fratello speciale come era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso'. CosìCompagnoni, in un'intervista ...Deborah Compagnoni in lutto, morto il fratello Jacopo. La campionessa azzurra di sci lo ricorda: "La sua anima resterà nelle sue montagne ad aspettarmi".Le prime parole di Deborah Compagnoni dopo il tragico lutto di ieri, quando ha perso il fratello Jacopo per un incidente in montagna, sono toccanti. «La perdita di un fratello è ...