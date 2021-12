Il cuore in scena per “Il Sogno di Samuele”: spettacolo solidale al Teatro Erba (Di venerdì 17 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre alle 21, presso il Teatro Erba di Torino, andrà in scena uno spettacolo solidale curato da Adriana Cava e Fabrizio Voghera per sostenere le molteplici attività dell’Associazione “Il Sogno di Samuele”, fondata dai genitori di Samuele Callegaro dopo la sua morte prematura a soli 10 anni. “Il cuore in scena” coinvolgerà il pubblico con l’arte della danza, del canto, della musica e della magia, anche grazie alla partecipazione dell’illusionista e prestigiatore Natalino Contini. La serata (biglietto d’ingresso a 20 €), condotta da Angelo Cauda co-fondatore dell’Associazione culturale “Era ora”, rappresenta il sodalizio artistico tra Adriana Cava e Fabrizio Voghera che dura ormai da molti anni e ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre alle 21, presso ildi Torino, andrà inunocurato da Adriana Cava e Fabrizio Voghera per sostenere le molteplici attività dell’Associazione “Ildi”, fondata dai genitori diCallegaro dopo la sua morte prematura a soli 10 anni. “Ilin” coinvolgerà il pubblico con l’arte della danza, del canto, della musica e della magia, anche grazie alla partecipazione dell’illusionista e prestigiatore Natalino Contini. La serata (biglietto d’ingresso a 20 €), condotta da Angelo Cauda co-fondatore dell’Associazione culturale “Era ora”, rappresenta il sodalizio artistico tra Adriana Cava e Fabrizio Voghera che dura ormai da molti anni e ...

