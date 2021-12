Il consigliere regionale Abbate: “Lavoro per la valorizzazione del Sannio” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “In relazione alle ricostruzioni apparse su alcuni organi di informazione, relative a presunti dissidi tra il sottoscritto e la compagine politica e di governo guidata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ritengo opportuno offrire al dibattito un opportuno spunto di riflessione. Come noto, il mio impegno in politica e nelle istituzioni è stato sempre e resta improntato al perseguimento degli interessi del territorio e dei cittadini. Partendo da questi presupposti ho sempre, ed in ogni sede, ribadito le mie idee e il mio pensiero, a proposito dell’opportunità di tutela e valorizzazione del Sannio e della città di Benevento. Da consigliere regionale della Campania, il mio Lavoro prosegue lungo questa traiettoria senza soluzione di continuità, e a questa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “In relazione alle ricostruzioni apparse su alcuni organi di informazione, relative a presunti dissidi tra il sottoscritto e la compagine politica e di governo guidata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ritengo opportuno offrire al dibattito un opportuno spunto di riflessione. Come noto, il mio impegno in politica e nelle istituzioni è stato sempre e resta improntato al perseguimento degli interessi del territorio e dei cittadini. Partendo da questi presupposti ho sempre, ed in ogni sede, ribadito le mie idee e il mio pensiero, a proposito dell’opportunità di tutela edele della città di Benevento. Dadella Campania, il mioprosegue lungo questa traiettoria senza soluzione di continuità, e a questa ...

