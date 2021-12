Il caso di Eitan | il tribunale nomina un tutore esterno alla famiglia

Advertising

danielabongior3 : - LaStampa : Caso Eitan, i giudici: “Il bambino resta con la zia, il tutore legale sarà un professionista esterno” - news_mondo_h24 : Caso Eitan, il Tribunale: tutore sia un professionista esterno - Radio1Rai : ??#Eitan Non sarà la zia Aya la tutrice legale del bimbo. Nel procedimento sul reclamo dei nonni materni il Tribunal… - SaCe86 : I giudici sul caso Eitan'Tutore esterno, non la zia' -

Ultime Notizie dalla rete : caso Eitan

... proposto dai nonni materni del minore, ha nominato come tutore di quest'ultimo, in sostituzione della zia paterna, un professionista estraneo ad entrambe le famiglie di origine, mantenendo il ...Il tribunale per i minori di Milano ha deciso di togliere la tutela legale diBiran alla zia paterna Aya per darla a un professionista estraneo "a entrambe le famiglie di ...che in ogniil ...Eitan Biran, la zia Aya non è più la sua tutrice legale, ma il bambino continuerà a vivere in Italia con la zia ...Altra svolta nella vicenda legale del piccolo Eitan Biran, l'unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone.