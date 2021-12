Il caso della Spagna: ecco come si può combattere il Covid senza panico e isteria (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per la terza volta dallo scoppio della pandemia di Covid-19 la Spagna ha superato la soglia dei 300 casi per 100mila abitanti, anche se i dati più recenti parlano addirittura di un indice su 14 giorni di 441 infezioni. Gli ultimi bollettini certificano la crescita progressiva dei contagi: oltre 27.000 con 77 morti, record dal InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per la terza volta dallo scoppiopandemia di-19 laha superato la soglia dei 300 casi per 100mila abitanti, anche se i dati più recenti parlano addirittura di un indice su 14 giorni di 441 infezioni. Gli ultimi bollettini certificano la crescita progressiva dei contagi: oltre 27.000 con 77 morti, record dal InsideOver.

