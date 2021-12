Il capo ultras del Milan Lucci tradito dal cellulare criptato, il gip: «Era lui al vertice del traffico di droga» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Era Luca Lucci, il capo della Curva Sud Milanista, tra gli arrestati di oggi – 17 dicembre – a Milano «al vertice dell’organizzazione» che pianificava «l’attività illecita senza mai partecipare attivamente, impartendo direttive attraverso il software Encrochat, installato su un telefono cellulare Bq Aquaris in suo possesso e con utenza telefonica olandese». Le informazioni vanno ad arricchire l’inchiesta per traffico di droga condotta dalla Squadra mobile del capoluogo lombardo. Nel corso delle operazioni guidate dalle forze dell’ordine tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. Lucci in ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Era Luca, ildella Curva Sudista, tra gli arrestati di oggi – 17 dicembre – ao «aldell’organizzazione» che pianificava «l’attività illecita senza mai partecipare attivamente, impartendo direttive attraverso il software Encrochat, installato su un telefonoBq Aquaris in suo possesso e con utenza telefonica olandese». Le informazioni vanno ad arricchire l’inchiesta perdicondotta dalla Squadra mobile delluogo lombardo. Nel corso delle operazioni guidate dalle forze dell’ordine tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora.in ...

