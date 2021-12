Il cane Fido sarà sepolto con il suo padrone (Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - Compagni di vita, di gioco e anche dell'ultimo viaggio. È arrivato l'ok della giunta comunale di Genova alla delibera che consente la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nella tomba o nel loculo del padrone defunto o nella tomba di famiglia. Genova è la prima grande città della Liguria (prima in assoluto è stata Albenga, ndr) ad applicare la legge 15/2020 della Regione che disciplina questo ambito. Nella delibera comunale, inoltre, i certificati anagrafici e di stato civile, in formato digitale, diventano esenti dal pagamento dei diritti di segreteria e del rimborso spese, salvo il rimborso dovuto dai cittadini ai soggetti aderenti alla convenzione "Reti diffuse". In più si ridefinisce, riducendone i confini, l'ambito di applicazione della tariffa che si applica per le fotografie e le riprese effettuate presso il Cimitero Monumentale di ... Leggi su agi (Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - Compagni di vita, di gioco e anche dell'ultimo viaggio. È arrivato l'ok della giunta comunale di Genova alla delibera che consente la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nella tomba o nel loculo deldefunto o nella tomba di famiglia. Genova è la prima grande città della Liguria (prima in assoluto è stata Albenga, ndr) ad applicare la legge 15/2020 della Regione che disciplina questo ambito. Nella delibera comunale, inoltre, i certificati anagrafici e di stato civile, in formato digitale, diventano esenti dal pagamento dei diritti di segreteria e del rimborso spese, salvo il rimborso dovuto dai cittadini ai soggetti aderenti alla convenzione "Reti diffuse". In più si ridefinisce, riducendone i confini, l'ambito di applicazione della tariffa che si applica per le fotografie e le riprese effettuate presso il Cimitero Monumentale di ...

