Il boss Graviano ai pm di Firenze | “C’è una carta scritta sui rapporti economici tra la mia famiglia e Berlusconi Investiti 20 miliardi”

"Ci dica se Berlusconi è stato il mandante delle stragi". "Non lo so se è stato lui", ha risposto Giuseppe Graviano ai pm della procura di Firenze. Poi gli investigatori hanno ommissato il resto delle dichiarazioni del boss di Cosa nostra. Gli "omissis" sono contenuti nel verbale pubblicato da Lirio Abbate sull'Espresso. Dopo lo show tenuto al processo 'Ndrangheta stragista, infatti, Graviano è stato interrogato dai pm della procura di Firenze che indagano sulle stragi del 1993. A Reggio Calabria il boss delle stragi aveva sostenuto di essere stato in affari con Silvio Berlusconi, grazie agli investimenti compiuti dal nonno a Milano negli anni '70. Ha parlato di "imprenditori di Milano" che non volevano fermare le stragi. Ha invitato a indagare sul suo ...

