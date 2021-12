Il borgo di 180 abitanti che ora tutti vogliono visitare grazie a “The ferragnez” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Golferenzo è un borgo tra le colline del pavese non lontano da Milano, caratterizzato da poche case e solo 180 abitanti: adesso, però, è diventato una delle mete turistiche più gettonate grazie ai ferragnez. Il piccolo borgo è stato scelto come location della nuova serie disponibile su Amazon Prime, The ferragnez, con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez, un docu-reality della loro vita professionale e familiare. “La produzione era alla ricerca di un piccolo villaggio di montagna non lontano da Milano, dove l’età media degli abitanti fosse alta, e quindi dove trovare persone che della famiglia di influencer non sapessero nulla o quasi“, aveva affermato l’agenzia creativa incaricata dello sviluppo del prodotto, come riporta la stampa. Il borgo di ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 17 dicembre 2021) Golferenzo è untra le colline del pavese non lontano da Milano, caratterizzato da poche case e solo 180: adesso, però, è diventato una delle mete turistiche più gettonateai. Il piccoloè stato scelto come location della nuova serie disponibile su Amazon Prime, The, con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez, un docu-reality della loro vita professionale e familiare. “La produzione era alla ricerca di un piccolo villaggio di montagna non lontano da Milano, dove l’età media deglifosse alta, e quindi dove trovare persone che della famiglia di influencer non sapessero nulla o quasi“, aveva affermato l’agenzia creativa incaricata dello sviluppo del prodotto, come riporta la stampa. Ildi ...

