Il bollettino covid del 17 dicembre 2021 | 28 632 nuovi contagi e 120 morti

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - rep_milano : Covid, il bollettino di oggi 17 dicembre in Lombardia: 5.590 nuovi positivi e 26 vittime. Tasso di positività sale… - WelfareNetwork : Bollettino COVID-19 Italia venerdi 17 dicembre 2021 - StraNotizie : Covid oggi Lombardia, 5.590 contagi e 26 morti: bollettino 17 dicembre - SkyTG24 : Covid #Lombardia, 5.590 casi su oltre 146mila tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino covid

Le note delapprofondimento Vaccino: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nelle note delsi legge che la Regione Campania comunica che 'a seguito delle ...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati Tutti i grafici e le mappe sull'epidemia VALLE D'AOSTA L'ultimodi aggiornamento sull'epidemia19 in Valle d'Aosta, diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl, registra, nelle ultime 24 ore, 83 nuovi positivi, a fronte di 41 ...Risalgono di nuovo i dati del Coronavirus in Sicilia. L’ultimo bollettino del Ministero della Salute indica un incremento di 1.522 casi, rispetto ai 1.346 di ieri, giovedì 16 dicembre.Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid ... Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall ...