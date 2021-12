Il 23 dicembre alle Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri DANCIN’ TOGETHER

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Progettoè un importante appuntamento con la danza organizzato dall’associazione La Città e L’arte Btto didiretto da Barbara Casto, prestigioso centro di danza del torinese da 30 anni attivo sul territorio, in collaborazione con la Compagnia Jazzbt di Adriana Cava, il cui filo conduttore è rappresentato dal desiderio di ripartire, dalla voglia di danzare nuovamente insieme in un grande e prestigioso palcoscenico moncalierese. Niente di meglio delle luci della ribalta rappresentate dal Musical di Broadway.Nella prima parte il Btto dicon il viaggio intrapreso da un giovane brino che rivede finalmente una luce nel suo cammino, un senso alla sua fatica quotidiana e un obiettivo per il suo ...

Advertising

mikasounds : Sono così felice di condividere con voi questo Natale la registrazione del concerto alla Philharmonie di Parigi ! C… - FerdiGiugliano : La conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, si svolgerà a Roma mercoledì 22 dicem… - RaiUno : 'Chi è Jacopo?' #UnProfessore ULTIMA PUNTATA questa sera 16 dicembre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay - FilippoSaggi2 : Buongiorno ragazzi, Ricordo a chi non potesse venire a sentire il concerto di Natale mercoledì 22 dicembre alle ore… - NA_Italia : Venerdi 17 dicembre alle ore 21:00 il gruppo DOL terrà la riunione 'solo uomini' su Zoom, al seguente link 87893245… -

Ultime Notizie dalla rete : dicembre alle

Fanpage.it

...in concerto al Blue Note di Milano con un live unico e armonioso che avrà un seguito il 20... Ho iniziato a interessarmiversioni in italiano e le ho vestite sulla mia pelle, rispecchiava ...17 dic 10:01 Anzio chiude le scuole, stoplezioni in presenza Ultimo giorno di scuola in ... Il sindaco Candido De Angelis ha firmato un'ordinanza che dispone la Dad dal 18 al 22per le ...Progetto da 10 milioni di euro per lo sviluppo dell’agroalimentare Pubblicato bando aperto alle imprese e a 24 Comuni dell’area vasta La Città Metropolitana di Cagliari si candida per ottenere il cont ...Il Gruppo archeologico Città di Tuscania consegna il premio Enio Staccini. Cultura - A vincere è il progetto di scavo archeologico del sito subacqueo del Gran Carro nel comune di Bolsena ...