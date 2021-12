Icardi e Wanda Nara nei guai: denunciati per riciclaggio di denaro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ancora problemi fuori dal campo per Mauro Icardi e Wanda Nara, la coppia sarebbe stata denunciata in Argentina per riciclaggio di denaro. Dubbi su una società fondata dalla coppia, la Work Marketing Football SRL, accusata di “riciclaggio di denaro”, “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale”. La denuncia è arrivata da Fernando Miguez, titolare della Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina. Secondo radiodos.com.ar la denuncia è stata presentata “allo scopo di indagare sulla presunta commissione del reato sul riciclaggio di denaro previsto e punito dagli articoli del Codice penale, che potrebbe essere stato commesso dal Sig. Mauro Icardi e/o dalla Sig.ra Wanda ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ancora problemi fuori dal campo per Mauro, la coppia sarebbe stata denunciata in Argentina perdi. Dubbi su una società fondata dalla coppia, la Work Marketing Football SRL, accusata di “di”, “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale”. La denuncia è arrivata da Fernando Miguez, titolare della Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina. Secondo radiodos.com.ar la denuncia è stata presentata “allo scopo di indagare sulla presunta commissione del reato suldiprevisto e punito dagli articoli del Codice penale, che potrebbe essere stato commesso dal Sig. Mauroe/o dalla Sig.ra...

