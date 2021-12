Icardi e Wanda Nara denunciati per riciclaggio di denaro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Wanda Nara e Mauro Icardi ancora nell’occhio del ciclone, ma stavolta il gossip non è al centro. Dall’Argentina, infatti, è arrivata una accusa per “riciclaggio di denaro”, “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale” nei confronti della società della coppia, la World Marketing Football SRL, con sede in Italia attraverso cui Wanda Nara gestisce l’attività propria e del marito. Come riportato dal L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 dicembre 2021)e Mauroancora nell’occhio del ciclone, ma stavolta il gossip non è al centro. Dall’Argentina, infatti, è arrivata una accusa per “di”, “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale” nei confronti della società della coppia, la World Marketing Football SRL, con sede in Italia attraverso cuigestisce l’attività propria e del marito. Come riportato dal L'articolo

