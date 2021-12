Icardi e Wanda Nara accusati di riciclaggio e corruzione in Argentina (Di venerdì 17 dicembre 2021) Wanda Nara e Mauro Icardi, con la loro società World Marketing Football Srl, sono accusati di “riciclaggio di denaro”, “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale” in Argentina. Il Corriere dello Sport scrive che i due sono stati denunciati da Fernando Miguez, titolare della Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina. Il documento presentato al tribunale della Capitale attesta che il riciclaggio di denaro coinvolgerebbe anche “le altre attività di realizzazione di capi di abbigliamento”, “il marchio Wanda e la Wanda Nara Cosmetics”. Stando al documento, la società di Wanda e Icardi “avrebbe l’obiettivo di alloggiare fondi monetari a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021)e Mauro, con la loro società World Marketing Football Srl, sonodi “di denaro”, “violenza istituzionale” e “strutturale” in. Il Corriere dello Sport scrive che i due sono stati denunciati da Fernando Miguez, titolare della Fundación por la Paz y el Cambio Climático de. Il documento presentato al tribunale della Capitale attesta che ildi denaro coinvolgerebbe anche “le altre attività di realizzazione di capi di abbigliamento”, “il marchioe laCosmetics”. Stando al documento, la società di“avrebbe l’obiettivo di alloggiare fondi monetari a ...

Advertising

albertomarti : RT @CalcioFinanza: Icardi e Wanda Nara denunciati in Argentina per riciclaggio di denaro - MarcoLe86931402 : RT @CalcioFinanza: Icardi e Wanda Nara denunciati in Argentina per riciclaggio di denaro - DottorMux : RT @CalcioFinanza: Icardi e Wanda Nara denunciati in Argentina per riciclaggio di denaro - napolista : #Icardi e #WandaNara accusati di riciclaggio e corruzione in Argentina Il Corriere dello Sport: con la loro societ… - Claudio69_ : RT @CalcioFinanza: Icardi e Wanda Nara denunciati in Argentina per riciclaggio di denaro -