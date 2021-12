“I vestiti per bambine sono pensati per renderle oggetti”: la frustrazione di un papà (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un padre divenuto virale su TikTok, Michael Vaughn (@world.shaker su TikTok), ha espresso in suo video le difficoltà che lui e sua moglie incontrano per vestire la loro bambina di 14 mesi. Sappiamo fin troppo bene come nel campo dell’abbigliamento tutto sia ben “inscatolato” per essere prettamente femminile o prettamente maschile: il rosa per lei, il blu per lui, i fiori per lei e i supereroi per lui e chi più ne ha più ne metta. sono le difficoltà che incontrano Micheal Vaughn e sua moglie: “Sapevo che sarebbe stato brutto, ma non sapevo quanto“, ha dichiarato Vaughn nel video. @world.shaker #stitch with @ericasaysstuff #parenting #girldad #walmartsethrogen #babyclothes ? Emotional Piano Instrumental In E Minor - Tom Bailey Backing Tracks L’uomo, padre casalingo a tempo pieno di due bambini, ha raccontato di aver capito quanto la sessualizzazione di una donna ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un padre divenuto virale su TikTok, Michael Vaughn (@world.shaker su TikTok), ha espresso in suo video le difficoltà che lui e sua moglie incontrano per vestire la loro bambina di 14 mesi. Sappiamo fin troppo bene come nel campo dell’abbigliamento tutto sia ben “inscatolato” per essere prettamente femminile o prettamente maschile: il rosa per lei, il blu per lui, i fiori per lei e i supereroi per lui e chi più ne ha più ne metta.le difficoltà che incontrano Micheal Vaughn e sua moglie: “Sapevo che sarebbe stato brutto, ma non sapevo quanto“, ha dichiarato Vaughn nel video. @world.shaker #stitch with @ericasaysstuff #parenting #girldad #walmartsethrogen #babyclothes ? Emotional Piano Instrumental In E Minor - Tom Bailey Backing Tracks L’uomo, padre casalingo a tempo pieno di due bambini, ha raccontato di aver capito quanto la sessualizzazione di una donna ...

