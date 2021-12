I Tory perdono elezioni nella roccaforte dopo 200 anni | BoJo è avvisato

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Una sconfitta epocale per i Tories. Un avvertimento minatorio per Boris Johnson sulla sua tenuta nel Paese. Il partito conservatore britco è stato sconfitto allesuppletive che si sono tenute nel North Shropshire, seggio che deteneva da quasi 200e che è stato vinto dai libdem con un margine di 6mila voti. Nelle precedentiavevano vintocontea rurale per 23mila voti. La sconfitta aggiunge nuove difficoltà per il premier britco, sotto accusa per gli scandali delle feste “illegali” perché organizzate nel pieno dei divieti di assembramento e riunione a causa della pandemia, per la gestione della pandemia stessa con l’avanzata di Omicron e previsioni funeste su contagi nel prossimo futuro. Oltre a Boris Johnson, una mazzata per ...