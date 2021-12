I numeri in chiaro della settimana, Maga: «Cene a Natale solo in famiglia. I bambini? Vaccinateli, anche loro si ammalano» – Il video (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Aumentano i contagi giornalieri. Si registra il 20 per cento in più degli attualmente positivi e quasi altrettanto dei casi in isolamento domiciliare. Aumentano, invece, del 10 per cento i posti occupati in terapia intensiva, del 18 per cento in area medica». A parlare a Open per la rubrica dei numeri in chiaro settimanali è il direttore dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, il professor Giovanni Maga. Oggi, 17 dicembre, sono 28 mila i casi e 120 i morti con il tasso di positività che sale sempre di più. «I cenoni di Natale? In famiglia, con un numero limitato di persone. Non sarà un liberi tutti. anche io lo passerò in casa coi miei familiari più stretti. La vaccinazione anti-Covid, è bene ricordarlo, ha mitigato moltissimo le conseguenze più gravi ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Aumentano i contagi giornalieri. Si registra il 20 per cento in più degli attualmente positivi e quasi altrettanto dei casi in isolamento domiciliare. Aumentano, invece, del 10 per cento i posti occupati in terapia intensiva, del 18 per cento in area medica». A parlare a Open per la rubrica deiinli è il direttore dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, il professor Giovanni. Oggi, 17 dicembre, sono 28 mila i casi e 120 i morti con il tasso di positività che sale sempre di più. «I cenoni di? In, con un numero limitato di persone. Non sarà un liberi tutti.io lo passerò in casa coi miei familiari più stretti. La vaccinazione anti-Covid, è bene ricordarlo, ha mitigato moltissimo le conseguenze più gravi ...

