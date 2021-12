I giri di valzer diplomatici degli Emirati Arabi Uniti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Abu Dhabi mette da parte le divergenze fra i sette(Ras Al Khaimah, Sharjah, Abu Dhabi, Umm Al Quwain, Ajman, Dubai e Fujairah) per il riavvicinamento con Teheran, in linea con il suo dialogo bilaterale con altri Paesi della regione. Glihanno avviato un processo di riavvicinamento con l’Iran. Sulla scia di una serie di riconciliazioni regionali con Israele, Qatar, Siria e Turchia, si è molto dibattuto neglisul tentativo di riavvicinamento con l’Iran segnato dalla visita del consigliere per la sicurezza nazionale Tahnoon bin Zayed Al Nahyan a Teheran il 6 dicembre, con il clan di Al Nahyan che cede alle pressioni dell’emiro di emiro di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ...