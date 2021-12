I bimbi della scuola di Bonate Sopra fanno gli auguri di Natale ai Carabinieri (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mattinata speciale per gli alunni della scuola “Ado Moro” di Bonate Sopra e per i Carabinieri della Compagnia di Bergamo. In occasione delle prossime festività natalizie infatti, i bambini del citato istituto hanno voluto omaggiare i militari di personalissime cartoline di auguri, disegnate da ognuno di loro. I più svariati i “temi” delle cartoline in questione, dal pinocchio “2.0” controllato dai Carabinieri al pulcino in uniforme. Nel corso dell’incontro, avvenuto nella sede dell’istituto, gli alunni e le maestre hanno anche avuto la possibilità di fare domande ai militari riguardo al servizio di istituto svolto e di vedere da vicino alcuni mezzi in dotazione. Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mattinata speciale per gli alunni“Ado Moro” die per iCompagnia di Bergamo. In occasione delle prossime festività natalizie infatti, i bambini del citato istituto hanno voluto omaggiare i militari di personalissime cartoline di, disegnate da ognuno di loro. I più svariati i “temi” delle cartoline in questione, dal pinocchio “2.0” controllato daial pulcino in uniforme. Nel corso dell’incontro, avvenuto nella sede dell’istituto, gli alunni e le maestre hanno anche avuto la possibilità di fare domande ai militari riguardo al servizio di istituto svolto e di vedere da vicino alcuni mezzi in dotazione.

