I 3 motivi che rendono le muffole per neonato indispensabili da usare

Le muffole per il neonato rappresentano un accessorio indispensabile per proteggere i bebè dalle temperature rigide in inverno, ma anche dai graffi che il piccolo può procurarsi. Utilizzate dalla nascita e per i primi 3/4 mesi, le muffole ricordano molto un guanto, con la differenza che queste non hanno le dita separate ma coprono l'intera manina. Nei primissimi mesi di vita i bambini non hanno ancora sviluppato la capacità di afferrare gli oggetti, quindi l'ampiezza della muffola è una comodità che non crea nessuna limitazione. Scopriamo i 3 motivi principali che rendono le muffole indispensabili per i bebè e quali modelli acquistare direttamente online.

