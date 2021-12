Hunky Dory | l’album che rese famoso David Bowie compie 50 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021) In onore dell’versario sono state annunciate delle nuove uscite per quanto riguarda: ecco come è natonel 1971 A gennaio del 1971 la carriera diera in una fase di stallo: il suo ultimo singolo, The Prettiest Star, era stato un fiasco; il suo terzo album, The Man Who Sold The World era stato pubblicato solo negli Stati Uniti, il suo chitarrista si era ritirato chitarrista ed aveva licenziato il suo storico manager. L’artista si trovava in una sorta di limbo e si esibiva in piccoli locali di Londra aspettando il suo grande momento che arrivò con. In quel periodo ...