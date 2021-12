“How I Met Your Father”: pubblicato il trailer ufficiale (Di venerdì 17 dicembre 2021) How I Met Your Father è una delle serie tv più attese del prossimo anno e finalmente è stato pubblicato il trailer ufficiale della prima stagione. Stiamo parlando della serie spin-off di How I Met Your Mother che vedrà come protagonista Hilary Duff. Scopriamo insieme la data d’uscita, la trama e il cast. Tra le serie tv più attese del 2022 troviamo How I Met Your Father, lo Leggi su solodonna (Di venerdì 17 dicembre 2021) How I Metè una delle serie tv più attese del prossimo anno e finalmente è statoildella prima stagione. Stiamo parlando della serie spin-off di How I MetMother che vedrà come protagonista Hilary Duff. Scopriamo insieme la data d’uscita, la trama e il cast. Tra le serie tv più attese del 2022 troviamo How I Met, lo

Advertising

FogliFederico : @DisneyPlusIT domanda: how I Met your father uscirà sulla vostra piattaforma? Dal momento che Hulu è una vostra con… - FumodiChina : RT @docmanhattan4: Storia veloce di #Diabolik, tra fumetto, grande e piccolo schermo, e di cosa c'entra esattamente Barney Stinson di How I… - Hana_bi1897 : How I Met Your Father puzza già di merda politically correct, inclusiva con le schwa. - inparjs : Dopo il reboot di Gossip Girl e il reboot di How I Met Tour Mother, ho paura per un reboot di Friends. - VelvetMagIta : Il primo trailer di #HowIMetYourFather presenta il nuovo gruppo di amici guidato da Hilary Duff #VelvetMag #Velvet -