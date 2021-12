Highlights super-G maschile Val Gardena 2021 sci alpino | vince Kilde | Paris sesto VIDEO

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilcon glidel-Gdella Val, valido per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Aleksandernon delude le aspettative e porta a casa la vittoria chiudendo in 1:25.91 davanti ai due austriaci Matthias Mayer, in ritardo di 22 centesimi, ent Kriechmayr, a +0.27. Il primo tra gli azzurri è Dominik, che parte alla grande con gli stessi tempi delle primissime posizioni ma perde tanto nella seconda parte di gara a causa dei troppi errori chiudendoa otto decimi dalla vetta. SportFace.

