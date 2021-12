Highlights e gol Bayern Monaco-Wolfsburg 4-0, Bundesliga 2021/2022 (VIDEO) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ampia vittoria del Bayern Monaco nell’anticipo di Bundesliga 2021/2022. I bavaresi, primi in classifica, si sono imposti 4-0 nei confronti del Wolfsburg. Ecco le immagini del match. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ampia vittoria delnell’anticipo di. I bavaresi, primi in classifica, si sono imposti 4-0 nei confronti del. Ecco le immagini del match. SportFace.

Advertising

gilnar76 : Highlights e Gol Empoli Juve Primavera: Turco-Chibozo per i tre punti – VIDEO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Highlights e Gol Empoli Juve Primavera: Turco-Chibozo per i tre punti - VIDEO - - infoitsport : Video Salernitana Inter 0-2: risultato in diretta, gol e highlights | Superscudetto - infoitsport : HIGHLIGHTS E GOL Lazio-Genoa 3-1 VIDEO gol Pedro, Acerbi e Zaccagni - sportli26181512 : Lazio-Genoa 3-1: video, gol e highlights: Anche senza Ciro Immobile, la Lazio si impone all'Olimpico superando il G… -