Henry Cavill, attore di The Witcher, rivela la storia del suo cane Kal che ha salvato la sua salute mentale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dicono che il cane sia il miglior amico dell’uomo, e nel caso di Henry Cavill pare sia proprio così. L’attore, diventato famoso con l’interpretazione di Superman ne L’uomo d’acciaio, ha rivelato di sentirsi particolarmente legato al suo animale da compagnia proprio per via del grande aiuto ricevuto da lui. Kal, questo è il nome del suo amico a quattro zampe, lo accompagna spesso nei suoi impegni pubblici e Cavill ha ammesso di pensare che abbia salvato la sua salute mentale. Henry Cavill: l’importanza del cane Kal nei momenti difficili Lo ha definito il suo migliore amico, quanto basta per rendere l’idea. Raccontandosi alla giornalista scozzese Lorraine Kelly, nel suo programma ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dicono che ilsia il miglior amico dell’uomo, e nel caso dipare sia proprio così. L’, diventato famoso con l’interpretazione di Superman ne L’uomo d’acciaio, hato di sentirsi particolarmente legato al suo animale da compagnia proprio per via del grande aiuto ricevuto da lui. Kal, questo è il nome del suo amico a quattro zampe, lo accompagna spesso nei suoi impegni pubblici eha ammesso di pensare che abbiala sua: l’importanza delKal nei momenti difficili Lo ha definito il suo migliore amico, quanto basta per rendere l’idea. Raccontandosi alla giornalista scozzese Lorraine Kelly, nel suo programma ...

