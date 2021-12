Hanno approvato l’ivermectina contro la Covid? Media e Governo tacciono? No! Solo come antiparassitario (Di venerdì 17 dicembre 2021) Circola lo screen di una pagina della Gazzetta Ufficiale risalente al 10 maggio 2021, riguardante l’approvazione del farmaco Iverscab, avente come principio attivo l’ivermectina (link alla fonte originale qui) ritenuto erroneamente da alcuni personaggi come un farmaco anti Covid. «L’approvazione è avvenuta nel totale silenzio dei Media e delle istituzioni», si legge in uno dei post più condivisi, ma la fonte è proprio il “megafono” con cui lo Stato comunica le informazioni ufficiali ai cittadini (Sic!). Non di meno, avevamo visto in diversi articoli (qui, qui e qui), che quel farmaco – presentato dai sostenitori delle cure domiciliari come efficace e sicuro contro il nuovo Coronavirus – non funziona e non è affatto una valida alternativa ai vaccini. Allora ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Circola lo screen di una pagina della Gazzetta Ufficiale risalente al 10 maggio 2021, riguardante l’approvazione del farmaco Iverscab, aventeprincipio attivo(link alla fonte originale qui) ritenuto erroneamente da alcuni personaggiun farmaco anti. «L’approvazione è avvenuta nel totale silenzio deie delle istituzioni», si legge in uno dei post più condivisi, ma la fonte è proprio il “megafono” con cui lo Stato comunica le informazioni ufficiali ai cittadini (Sic!). Non di meno, avevamo visto in diversi articoli (qui, qui e qui), che quel farmaco – presentato dai sostenitori delle cure domiciliariefficace e sicuroil nuovo Coronavirus – non funziona e non è affatto una valida alternativa ai vaccini. Allora ...

Advertising

baffone5stelle : Ringrazio i 26.213 iscritti #M5S che hanno approvato con circa il 93% dei voti la squadra indicata dal presidente… - SimoPillon : VITTORIA! Ieri il Senato ha approvato il #ddl2086 a mia prima firma per punire chi istiga i nostri ragazzi all'auto… - R_Quincy_ME : @ChanceGardiner Come hanno scoperto? ma non aveva finito la sperimentazione dopo l’inoculazione a miliardi di perso… - sadape54 : RT @FocusonafricaIt: I principi per una volta hanno prevalso sulla politica. Il Consiglio #Onu dei diritti umani ha approvato una risoluzio… - FocusonafricaIt : I principi per una volta hanno prevalso sulla politica. Il Consiglio #Onu dei diritti umani ha approvato una risolu… -