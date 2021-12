Guenda Goria colta da un malessere improvviso: “Ho pensato di essere incinta” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Guenda Goria racconta il malore avuto: “Ho pensato di essere incinta” Nelle scorse ore Guenda Goria ha destato preoccupazione ai suoi numerosi fan, per aver raccontato sui social di aver avuto un malessere improvviso. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria dopo aver rassicurato tutti coloro che la seguono facendogli sapere di essersi ripresa grazie all’intervento di una dottoressa, ha aggiunto: “Ennesimo problemino di salute. La prima cosa abbiamo pensato è incinta ma l’abbiamo escluso”. Guenda Goria dopo non essersi sentita bene sottolinea: “Situazione gastrointestinale” Guenda Goria una ... Leggi su cityroma (Di venerdì 17 dicembre 2021)racconta il malore avuto: “Hodi” Nelle scorse oreha destato preoccupazione ai suoi numerosi fan, per aver raccontato sui social di aver avuto un. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeodopo aver rassicurato tutti coloro che la seguono facendogli sapere di essersi ripresa grazie all’intervento di una dottoressa, ha aggiunto: “Ennesimo problemino di salute. La prima cosa abbiamoma l’abbiamo escluso”.dopo non essersi sentita bene sottolinea: “Situazione gastrointestinale”una ...

Advertising

softssaturn : RT @LSantillo_96: Cioè pensate cosa abbiamo perso Alex Belli vs le sfere e gli sferati sono: SAMY YOUSSEF, JO SQUILLO, MILA SUAREZ, GUEND… - allyfromDEland : RT @LSantillo_96: Cioè pensate cosa abbiamo perso Alex Belli vs le sfere e gli sferati sono: SAMY YOUSSEF, JO SQUILLO, MILA SUAREZ, GUEND… - peppolinaa : RT @LSantillo_96: Cioè pensate cosa abbiamo perso Alex Belli vs le sfere e gli sferati sono: SAMY YOUSSEF, JO SQUILLO, MILA SUAREZ, GUEND… - Sara___T : RT @LSantillo_96: Cioè pensate cosa abbiamo perso Alex Belli vs le sfere e gli sferati sono: SAMY YOUSSEF, JO SQUILLO, MILA SUAREZ, GUEND… - callaita____ : RT @LSantillo_96: Cioè pensate cosa abbiamo perso Alex Belli vs le sfere e gli sferati sono: SAMY YOUSSEF, JO SQUILLO, MILA SUAREZ, GUEND… -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria Guenda Goria colta da un malessere improvviso: 'Ho pensato di essere incinta' Guenda Goria racconta il malore avuto: 'Ho pensato di essere incinta' Nelle scorse ore Guenda Goria ha destato preoccupazione ai suoi numerosi fan, per aver raccontato sui social di aver avuto un ...

La settimana delle stelle Aurora Ramazzotti ha festeggiato 25 anni con un pigiama party glamour alle terme, mentr e Guenda Goria ha spento le candeline ai Caraibi. LUNEDI' 6 DICEMBRE Tutti i Rodriguez sul lago Maggiore a ...

Guenda Goria, l'annuncio dopo il malessere improvviso Caffeina Magazine Guenda Goria colta da un malessere improvviso: “Ho pensato di essere incinta” Guenda Goria racconta il malore avuto: "Ho pensato di essere incinta" Nelle scorse ore Guenda Goria ha destato preoccupazione ai suoi numerosi fan, per ...

Amedeo Goria è nella stagione dell'amore. Ecco chi è la fidanzata di 31 anni più giovane Il cronista, ex marito di Maria Teresa Ruta da cui ha avuto i figli Guenda e Gian Amedeo, ha parlato della relazione con la giovane nel corso di un'intervista al settimanale Nuovo e non ha risparmiato ...

racconta il malore avuto: 'Ho pensato di essere incinta' Nelle scorse oreha destato preoccupazione ai suoi numerosi fan, per aver raccontato sui social di aver avuto un ...Aurora Ramazzotti ha festeggiato 25 anni con un pigiama party glamour alle terme, mentr eha spento le candeline ai Caraibi. LUNEDI' 6 DICEMBRE Tutti i Rodriguez sul lago Maggiore a ...Guenda Goria racconta il malore avuto: "Ho pensato di essere incinta" Nelle scorse ore Guenda Goria ha destato preoccupazione ai suoi numerosi fan, per ...Il cronista, ex marito di Maria Teresa Ruta da cui ha avuto i figli Guenda e Gian Amedeo, ha parlato della relazione con la giovane nel corso di un'intervista al settimanale Nuovo e non ha risparmiato ...