“Guarita dal cancro, fate attenzione”. Dopo la grande paura, l’annuncio della vip italiana (Di venerdì 17 dicembre 2021) Valentina Ferragni ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nella puntata di sabato 18 dicembre la sorella di Chiara viene intervistata e parla del tumore maligno che le è stato rimosso. Per la prima volta in tv racconta il problema di salute che l’ha colpita. Quella “cosa” che aveva sulla fronte si è rivelata un carcinoma. Ma per sua fortuna lo ha preso in tempo ed è riuscita a risolvere il tutto, ecco perché durante l’intervista ha fatto anche riferimento all’importanza della prevenzione. La sorella di Chiara Ferragni si è mostrata anche sui social per raccontare la sua esperienza. “Mi dava ansia la cicatrice che avrei potuto avere, ma la salute è la prima cosa, quindi anche se ci sarà una cicatrice grossa, anche se dovesse essere brutta, visibile, tutto questo è per la mia salute ed è fondamentale. Sono comunque stata molto agitata e i medici sono stati tutti super ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Valentina Ferragni ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nella puntata di sabato 18 dicembre la sorella di Chiara viene intervistata e parla del tumore maligno che le è stato rimosso. Per la prima volta in tv racconta il problema di salute che l’ha colpita. Quella “cosa” che aveva sulla fronte si è rivelata un carcinoma. Ma per sua fortuna lo ha preso in tempo ed è riuscita a risolvere il tutto, ecco perché durante l’intervista ha fatto anche riferimento all’importanzaprevenzione. La sorella di Chiara Ferragni si è mostrata anche sui social per raccontare la sua esperienza. “Mi dava ansia la cicatrice che avrei potuto avere, ma la salute è la prima cosa, quindi anche se ci sarà una cicatrice grossa, anche se dovesse essere brutta, visibile, tutto questo è per la mia salute ed è fondamentale. Sono comunque stata molto agitata e i medici sono stati tutti super ...

