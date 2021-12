“Guariremo solo se..”, il libro di Diana Lanciotti per emergere sani (di corpo e di mente) dalla prima pandemia mediatica: “non sono no vax ma nemmeno adoratrice del vaccino” [INFO e DETTAGLI] (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Guariremo solo se..”, il libro di Diana Lanciotti per emergere sani (di corpo e di mente) dalla prima pandemia mediatica: “non sono no vax ma nemmeno adoratrice del vaccino” INFO e DETTAGLI StrettoWeb. L'articolo “Guariremo solo se..”, il libro di Diana Lanciotti per emergere sani (di corpo e di mente) dalla prima pandemia mediatica: “non ... Leggi su cityroma (Di venerdì 17 dicembre 2021) “se..”, ildiper(die di: “nonno vax madelStrettoWeb. L'articolo “se..”, ildiper(die di: “non ...

Advertising

DianaLanciotti : Il mio contributo a un’informazione libera, contro l’informazione faziosa, pilotata, fomentatrice d’odio e discrimi… - MarcoConcetti3 : Ricordo a tutti!!!! PERCHÉ GUARIREMO !!! Tra 20 giorni saremo chiusi in casa un'altra volta!!E ancora c'è chi difen… - BormoliniRenato : RT @DianaLanciotti: Lo sfogo di un medico, pubblicato qui: - DianaLanciotti : Lo sfogo di un medico, pubblicato qui: - DianaLanciotti : @ladyonorato @ItemMario2 Ottimo. Anche se immagino che finirà in nulla. In ogni caso ognuno può dare un contributo… -