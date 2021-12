Guardia Finanza: bando concorso per 33 allievi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Di venerdì 17 dicembre 2021) pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 allievi finanzieri del contingente ordinario – specializzazione Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.) – anno 2021. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 17 dicembre 2021)ildi, per titoli ed esami, per il reclutamento di 33finanzieri del contingente ordinario – specializzazione Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.) – anno 2021. L'articolo proviene da Firenze Post.

Guardia di Finanza Udine: concorso per reclutamento di allievi 'tecnico di soccorso alpino' I vincitori saranno avviati a un corso di formazione in qualità di allievi finanzieri presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo (TN) , la più antica scuola militare alpina del ...

