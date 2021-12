Grey’s Anatomy 18, ritorno inatteso nella serie: non crederai ai tuoi occhi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Grey’s Anatomy 18, altro ritorno inaspettato per il medical drama americano più longevo: le parole dell’attrice non lasciano dubbi. La 18esima stagione di Grey’s AnatomyGrey’s Anatomy è una delle serie tv americane più longeve. Il medical drama è infatti arrivato alla sua 18esima stagione nonostante l’addio di moltissimi attori protagonisti il cui abbandono ha comportato la delusione di molti fan. Nonostante le perdite, il ritorno di diversi volti conosciuti apparsi nel corso della scorsa stagione ha aiutato molto la serie. Basti pensare all’apparizione di Patrick Dempsey nei panni di Derek Shepherd oppure di T.R. Knight nei panni di George O’Malley. Negli ultimi episodi è riapparsa anche Kate Walsh nei panni della ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 17 dicembre 2021)18, altroinaspettato per il medical drama americano più longevo: le parole dell’attrice non lasciano dubbi. La 18esima stagione diè una delletv americane più longeve. Il medical drama è infatti arrivato alla sua 18esima stagione nonostante l’addio di moltissimi attori protagonisti il cui abbandono ha comportato la delusione di molti fan. Nonostante le perdite, ildi diversi volti conosciuti apparsi nel corso della scorsa stagione ha aiutato molto la. Basti pensare all’apparizione di Patrick Dempsey nei panni di Derek Shepherd oppure di T.R. Knight nei panni di George O’Malley. Negli ultimi episodi è riapparsa anche Kate Walsh nei panni della ...

Advertising

blueeee_ss : RT @karevismysun: non riesco a guardare una puntata di Grey's Anatomy ambientata a Natale senza pensare a quanto mi manchi Izzie Stevens #G… - xgivemeloueh_ : SPOILER GREY'S ANATOMY - - - - - - - - - - - - - Tbh amo gli amelink e mi dispiacerebbe se non dovessero tornare in… - P3RF3CT_N0W_ : cercasi qualcuno con cui guardare grey's anatomy - _erresse__ : Mia sorella ha cercato in tutti i modi di avere uno spoiler riguardo l’ultima puntata di Grey’s Anatomy, ma sono ri… - P3RF3CT_N0W_ : ma io come dovrei sopravvivere alla nona stagione di grey's anatomy me lo spiegate -