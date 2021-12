Greta Beccaglia | la rabbia del conduttore che l’aveva difesa | «Minacce pesanti | denuncio tutti»

(Di venerdì 17 dicembre 2021) I social, l’odio, le: Giorgio Micheletti, il giornalistadella trasmissione sportiva di Toscana Tv per cui lavora, la cronista molestata dai tifosi della Fiorentina davanti allo stadio di Empoli il 27 novembre 2021, denuncerà le tante persone che cone offese lo hanno bersagliato sui social web network. «Trascorsi circa 20 giorni – afferma Micheletti – è il momento di comunicare di essermi rivolto al mio avvocato penalista per tutelare la mia onorabilità dai gravissimi attacchi ricevuti. L’attesa è dovuta al fatto di voler evitare di contribuire al troppo clamore mediatico». Micheletti precisa che le iniziative legali per cui è stato incaricato l’avvocato Massimiliano Manzo del foro di Firenze «non hanno alcuna mira economica: qualunque risarcimento verrà ...

Del resto l'abbiamo visto con il recente caso della giornalista: insulti sessisti, molestie trattate come scherzi e forme di goliardia. NurPhoto Getty Images Secondo Ferreri Caputi, ...giorgio micheletti 6 Giorgio Micheletti, il giornalista conduttore della trasmissione sportiva di Toscana Tv per cui lavora, la cronista molestata dai tifosi della Fiorentina davanti allo stadio di Empoli il 27 novembre 2021, denuncerà ..."Da bimba volevo giocare a calcio, ma la mamma non voleva", commenta Maria Sole Ferrieri Caputi, "Erano altri tempi, non si vedeva di buon occhio una ragazzina che correva dietro a un pallone. Oggi pe ...Passa al contrattacco Giorgio Micheletti, il giornalista conduttore della trasmissione sportiva di Toscana Tv per cui lavora la giornalista molestata in diretta ...