Green pass Natale: in quali località estere è possibile fare le vacanze? (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tra pochi giorni inizieranno le vacanze natalizie e, a causa delle novità legate alle varianti del coronavirus e all’estendersi dei contagi, gli italiani o non faranno viaggi oppure faranno vacanze last minute, in moltissimi casi non troppo lontano da casa, proprio a causa dell’incertezza legata alla pandemia. Di seguito intendiamo riepilogare il quadro della situazione attuale, in modo da capire dove si può andare con il Green pass Natale o super Green pass. Facciamo chiarezza. Green pass Natale: viaggi limitati dalla pandemia e delle regole interne dei paesi C’è chi alle vacanze internazionali non vorrebbe rinunciare e, in questi giorni, si domanda dove poter ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tra pochi giorni inizieranno lenatalizie e, a causa delle novità legate alle varianti del coronavirus e all’estendersi dei contagi, gli italiani o non faranno viaggi oppure farannolast minute, in moltissimi casi non troppo lontano da casa, proprio a causa dell’incertezza legata alla pandemia. Di seguito intendiamo riepilogare il quadro della situazione attuale, in modo da capire dove si può andare con ilo super. Facciamo chiarezza.: viaggi limitati dalla pandemia e delle regole interne dei paesi C’è chi alleinternazionali non vorrebbe rinunciare e, in questi giorni, si domanda dove poter ...

